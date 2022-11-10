Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Akçakale çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Bahri Özaslan'a (18) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Özaslan için vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Bahri Özaslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.