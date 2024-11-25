Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Yağma'ya (50) araç çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle yola savruldu, aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yağma'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yağma ambulansla Akçakale devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra İbrahim Yağma'nın cenazesi otopsu işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.