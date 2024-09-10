Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi'nden GAP bulvarı yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K'ye(52), henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil çaptı. Çarpmanın etkisi ile kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sabiha K. ambulans ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sabiha K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabiha K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.