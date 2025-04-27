Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana A.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen Dursun Köylü isimli yaşlı kadına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun Köylü Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun Köylü, burada doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dursun Köylü'nün cenazesi Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.