Şanlıurfa’da otomobilin lastiğini değiştirirken tır çarptı: 3 ölü

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 24. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Bingöl, idaresindeki 06 AB 569 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Aracı emniyet şeridinde durduran Ferhat B., ile yanında yolcu olarak bulunan Ayhan S., ve Serhat., araçtan inerek lastiği değiştirmek istedi. Patlayan lastiğin değişimi sırasında A. U., kontrolündeki tır sürücüsü yol kenarındaki 3 kişiye çarptı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık birimleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalede Ferhat Bingöl ve Ayhan Suna olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Serhat Çakar ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Serhat Çakar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.