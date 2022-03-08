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Giriş Tarihi: 8.3.2022 20:59 Son Güncelleme: 8.3.2022 20:59

Şanlıurfa'da otomobiller çapıştı: 5 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobiller çapıştı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda aynı istikamette giden otomobiller çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa-Mardin otoban yolu Derman Mahalesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Nesibe B. (70) Helin B., Nesibe Yusra B. (1), Şefika G. (38) ve Nesibe B.'ye (70) yaptığı ilk yardım sonrası ambulanslarla Harran Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da otomobiller çapıştı: 5 kişi yaralandı
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