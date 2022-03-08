Şanlıurfa’da otomobiller çapıştı: 5 kişi yaralandı

İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Nesibe B. (70) Helin B., Nesibe Yusra B. (1), Şefika G. (38) ve Nesibe B.'ye (70) yaptığı ilk yardım sonrası ambulanslarla Harran Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.