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Giriş Tarihi: 20.3.2023 09:42 Son Güncelleme: 20.3.2023 09:48

Şanlıurfa'da özel kalem müdürü kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Viranşehir yolunda otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da özel kalem müdürü kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Viransehir yolu üzerinde meydana gelen kazada, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Aziz Tekin'in kullandığı araç, sağanak yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Aziz Tekin hayatını kaybederken, aile bireyleri ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden Tekin'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da özel kalem müdürü kazada hayatını kaybetti
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