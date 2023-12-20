Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyon alev aldı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:50 Son Güncelleme: 20.12.2023 16:51

Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyon alev aldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde pamuk yüklü kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da pamuk yüklü kamyon alev aldı

Yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen pamuk yüklü kamyonun dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu park etti. Bir yanda yangına müdahale eden sürücü bir yanda ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Şanlırurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken pamuğun bir kısmı yandı.

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Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyon alev aldı
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