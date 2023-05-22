Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da pamuk yüklü TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.5.2023 20:53 Son Güncelleme: 22.5.2023 21:04

Şanlıurfa'da pamuk yüklü TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da pamuk balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü Suat Uçkun hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Viranşehir-Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suat Uçkun'un kullandığı 16 AGE 109 plakalı pamuk balyası yüklü TIR seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyaları yola savrulurken sürücü ise TIR'ın kabininde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücünün sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü Suat Uçkun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Uçkun,doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı
SON DAKİKA | Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
Son dakika! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İlk açıklama geldi: Oy verme işlemleri etkilenmeyecek
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da pamuk yüklü TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA