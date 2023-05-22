Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Viranşehir-Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suat Uçkun'un kullandığı 16 AGE 109 plakalı pamuk balyası yüklü TIR seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyaları yola savrulurken sürücü ise TIR'ın kabininde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücünün sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü Suat Uçkun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Uçkun,doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.