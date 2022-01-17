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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:44 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:50

Şanlıurfa'da park halinde yanan araçta ceset bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da park halinde yanan araçta ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu. Cesedin uzman çavuşa ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da park halinde yanan araçta ceset bulundu
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