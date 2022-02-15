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Giriş Tarihi: 15.2.2022 14:32 Son Güncelleme: 15.2.2022 14:40

Şanlıurfa'da parkta oturan gencin kafasına kurşun isabet etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da parkta oturan gencin kafasına kurşun isabet etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde parkta oturan bir genç nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu mahallesinde yaşanan olayda Emiroğlu Mahallesi'ndeki bir parkta oturan 16 yaşındaki M.K'nın kafasına nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Kurşunun isabet ettiği genç ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulans ile Viranşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Genç daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şanlıurfa'ya sevk edilen M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da parkta oturan gencin kafasına kurşun isabet etti
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