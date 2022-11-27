Şanlıurfa’da piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilo skunk maddesi, 1 çanta içerisinde 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar maddesi ile şüpheli şahıs üzerinde 7 bin 785 lira ve 100 dolar ele geçirildi. Şüpheli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 3 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.