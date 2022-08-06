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Giriş Tarihi: 6.8.2022 01:04 Son Güncelleme: 6.8.2022 01:56

Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG/PYD yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 şüphelinin olduğunu belirledi. Adreslerde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Ekipler, adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 2 tutuklama
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