Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 şüphelinin olduğunu belirledi. Adreslerde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.
Ekipler, adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.