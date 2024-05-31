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Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:02

Şanlıurfa'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Partili 2 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

DHA
Şanlıurfa’da PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışması ile terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 6 Mart'ta 17 kişinin tutuklandığı soruşturmada elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Suruç ilçesindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyeleri M.K. ile M.Ö.'nün de aralarında olduğu 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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