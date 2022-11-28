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Giriş Tarihi: 28.11.2022 22:34

Şanlıurfa’da polis ekiplerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da polislere yönelik silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polisin yaralandığı öğrenildi. Silahla yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan bu saldırı terör olayı olmadığını uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan takip sonucu meydana geldiğini belirtti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da polis ekiplerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü'müz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen Narkotik Operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır. Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"BU İLLETİN KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaralı polisleri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde ziyaret etti. Vali Ayhan, "Uyuşturucuya karşı yaptığımız mücadelede, saldırıya uğrayıp yaralanan polislerimizi hastanede ziyaret ettim. Çok şükür durumları iyi. Kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Bizler, bu illetin kökünü kurutana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Şanlıurfa’da polis ekiplerine silahlı saldırı: 2 yaralı
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