Şanlıurfa’da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 4 polis yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Mardin karayolunda meydana geldi. Özel harekât polislerini taşıyan zırhlı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle oluşan sesi duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, meydana gelen kazada yaralanan 4 özel harekât polisine olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine kaza ile ilgili soruşuruma başlatıldı.