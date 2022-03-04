Şanlıurfa’da Pulmoner Hipertansiyon uygulamalı eğitim toplantısı düzenlendi



Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut yaptığı konuşmada, nedeni bilinmeyen nefes darlığı şikayetleri olan hastalarda PAH olabileceğinin düşünülmesinin, tanı koymada izlenecek yaklaşımın nasıl olması gerektiğinin, uygun merkezlerde ve bu alanla ilgili hekimlerce hastaların takibinin hastalara uygulanacak tedavide kardiyoloji-göğüs hastalıkları-göğüs cerrahisi-romatoloji-kalp damar cerrahisi-pediyatrik kardiyolojide oluşan ekip yaklaşımının ve erken dönemde tanınmasının önemine değindi.Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu olarak Türkiye genelinde yaptıkları eğitimlerle bu hastalara güncel tedavilerin istenen nitelikte sunulması için gerekli çabaları gösterdiklerini söyledi.

Hastalar klinik uygulama da yaklaşımın nasıl olması gerektiğini Prof. Dr. Asuman Biçer sundukları vakalarla gösterdi. Şanlıurfa Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Bünyesinde PAH hastaları için her türlü imkânın sunulduğunu, oluşturdukları PAH ekibi ile hastalara gerekli yaklaşımlarının yapıldığını dile getirdi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek'in de katıldığı toplantıya ilgi oldukça fazlaydı. Kalp damar cerrahisinde Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın ile Göğüs Hastalıklarından Doç. Şerif Kurtuluş'un katkıları ve farklı bölümlerde çok sayıda hekimin görüşlerinin paylaşıldığı etkinlikte, PAH konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.