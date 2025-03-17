Şanlıurfa’da Ramazan Sokağı’na yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki Ramazan Sokağı etkinlikleri, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği Ramazan Sokağı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler, el sanatları, konserler, söyleşiler ve gösteriler büyük ilgi görüyor. Çocuklar için oyun alanları, palyaço gösterileri ve eğlenceli aktiviteler düzenlenirken, yetişkinler için sanat etkinlikleri ve sohbet programları gerçekleştiriliyor.