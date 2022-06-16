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Giriş Tarihi: 16.6.2022 16:53 Son Güncelleme: 16.6.2022 19:35

Şanlıurfa'da 'Robot Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ’Robot Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Şanlıurfa’da düzenlenen ve 3 gün süren 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca birincisi 2007 yılında 3 kategoride 132 robot ile gerçekleştirilen geleneksel robot yarışmasının 14'üncüsü, Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde gerçekleşti. 13 Haziran'da başlayan ve 16 Haziran tarihine kadar süren yarışma bin 400 kurumdan, 12 kategoride, 4 bin 397 robotla ve 10 bin 813 katılımcıyla yapıldı.

Öğrenciler teknolojik alanda yaptıkları icatları 3 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet kaytan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, ilçe belediye başkanları, şube müdürleri, kurum müdürleri ödüllerini takdim etti.

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Şanlıurfa'da 'Robot Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı
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