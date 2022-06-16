Şanlıurfa’da ’Robot Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca birincisi 2007 yılında 3 kategoride 132 robot ile gerçekleştirilen geleneksel robot yarışmasının 14'üncüsü, Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde gerçekleşti. 13 Haziran'da başlayan ve 16 Haziran tarihine kadar süren yarışma bin 400 kurumdan, 12 kategoride, 4 bin 397 robotla ve 10 bin 813 katılımcıyla yapıldı.

Öğrenciler teknolojik alanda yaptıkları icatları 3 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet kaytan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, ilçe belediye başkanları, şube müdürleri, kurum müdürleri ödüllerini takdim etti.