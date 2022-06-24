Şanlıurfa’da Roma dönemine ait tünel bulunmuştu: 14 ev için tahliye kararı

Atatürk Mahallesi 16 No'lu Sokak'ta, dün belediye ekiplerince parke taşlarının onarımı yapılırken, yolda aniden çökme meydana geldi. 3 metre derinliğindeki çökme, mahallede paniğe neden oldu. Ekipler, çukura girdiklerinde ise metrelerce uzunlukta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tüneli fark etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.