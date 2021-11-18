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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:44

Şanlıurfa’da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde traktör römorkundan düşen 9 yaşındaki Mehmet Reşat Y. hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde seyir halindeki traktör römorkuna arkadan tutunan 9 yaşındaki Mehmet Reşat Y. dengesini kaybederek römorktan düştü. Traktör römorkundan düşen Mehmet Reşat Y. başından ve göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Reşat Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Reşat Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa’da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti
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