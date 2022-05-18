Şanlıurfa’da rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen toplamda 11 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş, 2'si TÜVTÜRK çalışanı olmak üzere 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.