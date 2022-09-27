Şanlıurfa’da şafak operasyonu: 86 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yaklaşık iki aylık süren çalışmalar neticesinde 47 şüpheli şahıstan 8 paket halinde toplam 150,04 gram esrar, 22 paket halinde toplam 57,95 gram eroin, 26 paket halinde toplam 36,97 gram metamfetamin, 1 Ecstasy hap, 14 Lyrica hap, 10 tam 4 yarım adet Captagon hap ele geçirildi.

Şanlıurfa emniyeti ayrıca bugün sabah 05.00'da kent merkezinde 408 personel, 104 ekip otosu ve 1 helikopterin hava desteğiyle eş zamanlı operasyon başlattı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda belirlenen 61 adreste arama yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök Hint keneviri, 517 captagon, 36 sentetik ecza, 24 ecstasy, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

Emniyetin operasyonunda toplamda 86 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl emniyet müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyenlere yönelik operasyon yapıldığını açıklandı. Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yapıldı.