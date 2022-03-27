Şanlıurfa’da sağlık çalışanı darp eden 3 kişi gözaltına alındı

Dün gece Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Remzi Yüzücü hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Yüzücü'nün yüzünde morluk, kaşında yırtılma meydana geldi. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin konu ile ilgili açıklamada bulunarak "Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Vali Erin konu ile ilgili paylaşımında; "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bu akşam M. Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesinde sağlık personelimizin darp edildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.