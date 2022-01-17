Şanlıurfa’da sağlık çalışanı darp edenler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 7 yıldır görev yapan görevli Mustafa. A, (32) damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı. Hemşir Mustafa. A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikâyetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, yolda kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan Mustafa. A. darp edilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili İbrahim Halil Y., Mehmet Ç., ve Ali T.'den şikayetçi olan Hemşir Mustafa .A, kendisini tehdit, hakaret ve darp ettiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından sonra mahkemeye sevk edilen İbrahim Halil Y., Mehmet Ç., ve Ali T. Mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu .