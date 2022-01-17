Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sağlık çalışanı darp edenler tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.1.2022 21:26 Son Güncelleme: 17.1.2022 21:28

Şanlıurfa'da sağlık çalışanı darp edenler tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sağlık çalışanı darp edenler tutuklandı

Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşiri darp edip aracına zarar verdikleri iddia edilen Kişi yakalandı yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 7 yıldır görev yapan görevli Mustafa. A, (32) damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı. Hemşir Mustafa. A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikâyetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, yolda kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan Mustafa. A. darp edilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili İbrahim Halil Y., Mehmet Ç., ve Ali T.'den şikayetçi olan Hemşir Mustafa .A, kendisini tehdit, hakaret ve darp ettiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından sonra mahkemeye sevk edilen İbrahim Halil Y., Mehmet Ç., ve Ali T. Mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu .

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar...
Son dakika: Osman Kavala hakkında flaş talep! Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı
ABD'li profesörden hazımsız Selçuk Bayraktar sözleri: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sağlık çalışanı darp edenler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA