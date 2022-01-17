Şanlıurfa‘da sağlık çalışanına saldırı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk acil bölümünde çalışan sağlık çalışanı, Mustafa A. hasta yakınları tarafından tehdit edildi. Hasta yakınları tarafından tehdit edilen sağlık çalışanı emniyete gidip hasta yakınları hakkında şikayetçi olmak istedi. Hastaneden çıkıp emniyete gitmek isteyen sağlık çalışanını emniyete gitmesini engelleyerek darp etti. Bacağından ve kolundan yaralanan sağlık çalışanı çalıştığı hastanede mesai arkadaşları tarafından tedavi altına alındı.

Konu üzerine yaşanan bu saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Hikmet Şeyhanlıgil, şu ifadelere yer verdi; "Ah Urfa ah! Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk acil. Beyaz kod veriliyor herkesin önünde tehditler savuran kişiler, ifadeye gittiği karakolda ikinci saldırıyı gerçekleştiriyorlar" dedi. Şanlıurfa'da sağlık çalışanına yapılan saldırı büyük tepki topladı.