Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y., ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darp etti.