Şanlıurfa’da sağlıkçı darp edildi

Şanlıurfa'da iddiaya göre sıra beklemek istemeyen hasta yakını kendilerini uyaran hemşireye hem sözlü hem fiziki saldırıda bulundu. Hemşire yaralandı.
Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde bulunan Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Remzi Yüzücü bu akşam acil servis-enjeksiyon bölümünde çalışırken iddiaya göre bir hasta yakını sırada beklemek istemedi. Hemşire Yüzücü'nün kendisini uyarmasının ardından hasta yakını önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulundu. Hemşire Yüzücü yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanırken, hastane polisi de Sağlık personeline saldıranı yakaladı.