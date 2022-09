Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol mahallesinde meydana gelen olayda mahalleye giren ve sokak ve evleri kontrol eden hırsızlar güpe gündüz mahallede saniyeler içinde motosiklet çaldı. Motosikleti park halinde gören hırsızlar ilk olarak öyle yorulmuş gibi motosiklet üzerinde oturarak çalma planı hazırladı. Hırsızlar daha sonra motosiklet üzerine oturarak saniyeler içinde sepetli motosikleti çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt edildi.