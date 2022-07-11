Şanlıurfa'da "sazan sarmalı" operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyonunda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bir kişinin araç alım satımı sırasında sazan sarmalı yöntemiyle parasının dolandırılması suretiyle maruz kaldığı Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipleri, paranın İ.H.A(25)'ya gönderildiği tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sazan sarmalı, telefon dolandırıcılığı, İnstagram isimli sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri ile 7 farklı ilde 10 kişiyi toplamda 767 bin 100 TL dolandırıldığı tespit etti. Olaylarda hesapçı ve aracı konumunda bulunan 4 şüpheli daha

Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.H.A, F.G. ve D.K. tutuklanırken, T.Y. ile K.Ö'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.