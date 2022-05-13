Şanlıurfa’da sebze yüklü kamyon devrildi, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sebze yüklü kamyon gece geç saatlerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aligör Mahallesinde bulunan belediyeye ait lavanta bahçesine devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken sebzeler lavanta bahçesine savruldu.
Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde vatandaşlar lavanta bahçesine savrulan sağlam sebzeleri toplamak için seferber oldu.
Kazayla ilgili soruştur başlatıldı.