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Giriş Tarihi: 18.9.2022 17:31 Son Güncelleme: 18.9.2022 18:10

Şanlıurfa'da şehit düşen Aybek, memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır hattındaki karakola PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit düşen sözleşmeli er İsmail Aybek GAP havaalanı düzenlenen törenle Memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da şehit düşen Aybek, memleketine uğurlandı

Suruç İlçesi kırsal Mürşitpınar Mahallesi'nin karşısında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el- Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında karakoldaki İsmet Ayberk olay yerinde şehit olurken, Hamza K., ise yaralandı. Yaralı asker tahliye edilerek, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne burada yapılan müdahalenin ardından ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şehit sözleşmeli er İsmet Aybek'in naaşı Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma Hastanesi'nde alınarak GAP havaalan'na getirildi.

GAP Havalimanı'nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa emniyet müdürü Mehmet Murat Ulucan Ak Parti İl başkanı Abdurrahman Kırıkçı 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran Şehit Yakınları İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Törende Şehidin Anne ve Babası ayakta durmakta güçlük çekti. Vali Salih Ayhan, şehidin annesini kolundan tutarak teselli etti.

Törende, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, helikoptere konularak hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Şehit İsmail Aybek'in bekâr olduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da şehit düşen Aybek, memleketine uğurlandı
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