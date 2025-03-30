Şanlıurfa’da şehit olan polis memleketine uğurlandı

Olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa 'nın Haliliye İlçesi'ne bağlı Topçu Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Acar, firari bir şahsın yakalanması sırasında yaşanan arbede nedeniyle yere düştü ve fenalaştı.

Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 acil servisine haber verildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut Acar'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, burada doktorların tüm çabalara rağmen, polis memuru Mesut Acar kurtarılamayarak şehit oldu.

MUŞT'A 'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Muş'un Hasköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve evli bir çocuk babası olan polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, Şanlıurfa Emniyet müdürlüğü önünde yapılan törenle memleketi muş'a uğurlandı Mesut Acar' Muş'un Hasköy ilçesinde. Toprağa verilecek cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran. Şanlıurfa emniyet müdürü Atilla Aksoy Şehit yakınları arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.