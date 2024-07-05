Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
Giriş Tarihi: 5.7.2024 18:55 Son Güncelleme: 5.7.2024 19:00

Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde serinlemek için DSİ ait sulama kanalına giren İzzet Başgök (29) cansız bedenine ulaşıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için mahalleye yakın bir noktadan geçen DSİ ait sulama kanalına giren İzzet Başgök (29), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Başgök'ün elbiselerini kanal kenarında gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD VE dalgıç polisler sevk edildi. Sualtı arama ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmalarında Başgök'ün cansız bedenine Kısas Mahallesi yakınlarda ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Başgök'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA