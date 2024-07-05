Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için mahalleye yakın bir noktadan geçen DSİ ait sulama kanalına giren İzzet Başgök (29), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Başgök'ün elbiselerini kanal kenarında gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD VE dalgıç polisler sevk edildi. Sualtı arama ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmalarında Başgök'ün cansız bedenine Kısas Mahallesi yakınlarda ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Başgök'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.