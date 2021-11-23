Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 03:20

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

İHA
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda alev topuna dönerek alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Mardin - Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti. Tırın şoför kısmında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle karayolu araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme neden ve nasıl öldü? Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan 3 büyüklere şok sözler! “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, fiyasko…”
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA