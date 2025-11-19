Şanlıurfa’da şiddete maruz kalan çocuk toprağa verildi

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleşti. İddiaya göre, atölyede staj yapan 15 yaşındaki lise öğrenicisi Muhammed Kendirci, 20 yaşındaki kalfası H.A. tarafından elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanan Muhammed Kendirci olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli H.A., tutuklandı. Adli tıp kurumunda otopsisi yapılan Kendirci'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Bozova'ya getirilen cenaze kılınan cenaze namazın ardımdan aile mezarlığına defin edildi. Baba Ahmet Kendirci, 'Bu bir vahşettir, bunu yapan en ağır şekilde cezalandırılmalıdır' dedi."