Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden Şanlıurfa'ya kaçak yollarla silah ve tabanca geçirildiği bilgisine ulaştı.

Uzun namlulu silah ve tabancaları satmak için müşteri arayışı içerisinde olan şahsın izini süren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli şahsın bir şahsın aracını önce takibe aldı ardından durdurdu. Jandarma, araçta yaptığı aramalarda çok sayıda silah mühimmat ele geçirildi.Ayrıca şahsın ev ve ikametinde yapılan aramalarda da 14 adet av ve beslenmesi yasak olan keklik ve çok sayıda kaçak avlamada kullanılan malzemeye el koydu. Gözaltına alınan şüpheli Ş.D işlemlerinin yapılması için Jandarma karakoluna götürüldü