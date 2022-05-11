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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:39

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

DHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, ahırda duvara yapılmış gizli bölmede 1 tüfek, 3 şarjör ve 1050 mermi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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