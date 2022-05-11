Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, ahırda duvara yapılmış gizli bölmede 1 tüfek, 3 şarjör ve 1050 mermi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.