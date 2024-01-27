Şanlıurfa’da silah temizliği kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlenme sırasında tabancanın ateş alması sonucu kurşunun isabet ettiği Y.K.(17) ağır yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından ambulans ile Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili İ.Y.(38) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.