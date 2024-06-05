Şanlıurfa’da silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yürüyen Ahmet Polar isimli kişi henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah ile açılan ateş sonucu başından vurulan kişi ağır yaralandı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Polar isimli kişiyi ambulansa alarak Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Polar yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Polar7ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.