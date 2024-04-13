Şanlıurfa’da silahla havaya ateş açanlar yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kepirli mahallesi ve Eyyübiye ilçesi Koç ören mahallesinde iki şüpheli şahıs silahla rasgele havaya ateş açtı. Bu kapsamda Jandarma ve polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu havaya ateş açıp kayıplara karışan şüphelileri tespit ederek saklandıkları ikamette silahlarıyla birlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; Haliliye ilçesi Kepirli mahallesi ve Eyyübiye ilçesi Koç ören mahallesinde tabanca ile havaya ateş eden iki kişi Güvenlik Güçlerimiz tarafından yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmış ve kullandıkları ruhsatlı silahlara el konulmuştur. Silahla havaya ateş edilmesi, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturmaktadır ve karşılığında Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezası öngörülmüştür. İnsanların hayatını tehlikeye düşürecek ve korkuya sebep olacak şekilde havaya ateş edilmesi medeniyet dışı ve sorumsuzca ilkel bir davranıştır. Polisimiz ve Jandarmamız havaya ateş edilmesi olaylarını özel olarak takip etmektedir." dedi.