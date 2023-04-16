Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kavga, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Çatak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatak Mahallesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada kurşunlar mahallede bulunan bir kadına isabet etti. Olayla bağlantısı olmadığı iddia edilen kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı kadın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kayıp eden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.