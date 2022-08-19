Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş vuruldu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burhan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.