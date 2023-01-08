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Giriş Tarihi: 8.1.2023 01:00

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

AA
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Dicle Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle Yüksel G. olay yerinde hayatını kaybetti, Elif S. ağır yaralandı.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kavga nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

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