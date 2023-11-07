Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan akraba olan M.T. , İ.T. ve B.T, bahçeler bölgesinde karşılaştı. M.T. , İ.T. ve B.T tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, çıkan silahlı kavgada M.T. , İ.T. ve B.T ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 sağlık ekipleri tarafından Ambunasla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yarılanlardan M.T. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. M.T.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.