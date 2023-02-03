Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye mahallesinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü tartışma başladı. Yaşanılan tartışma kısa sürede silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 35 yaşındaki Osman Çetin öldürülürken, Yunus Çetin, İsmail Çetin, Haydar Oran'da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.