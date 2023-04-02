Şanlıurfa’da silahlı kavga; 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yoğunca Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 akraba aile arasında tarla çitine zarar verme nedeniyle tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede ağır silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Meydana gelen silahlı kavgada Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerinden aldığı mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, olayda 5 kişide yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Eyyüp Sebik, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Kırsal Mahalle'de ve Hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.