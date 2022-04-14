Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Binici ve Badem ailesinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Badem ile Ramazan Badem yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Başından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Badem, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan Ramazan Badem'in tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis ekiplerinin çalışması sonucu belirlendi. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 4 şüpheli, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.