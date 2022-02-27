Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kavga Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Dolutepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hamut K. yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Hamut K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.