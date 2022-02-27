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Giriş Tarihi: 27.2.2022 14:01 Son Güncelleme: 27.2.2022 14:14

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Dolutepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hamut K. yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Hamut K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı
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