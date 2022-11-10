Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Cihan Kayhan. Burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Kayhan Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı İbrahim M.'nin tedavisi ise Suruç Devlet Hastanesi'nde devam ederken hayatlarını kaybeden Cihan Kayhan ve Mehmet Kayhan'nın Cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis bölgede yaptığı çalışma sonucunda olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devem ediyor.