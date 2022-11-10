Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Demokrasi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel bir klinikte Fizyoterapist olarak çalışan Cihan Kayhan ile hastane bilgi işlemde çalışan kuzeni Mehmet Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen kurşunların isabet ettiği, Mehmet Kayhan (32), Cihan Kayhan(25) ile İbrahim M. (45) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Cihan Kayhan. Burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Kayhan Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralı İbrahim M.'nin tedavisi ise Suruç Devlet Hastanesi'nde devam ederken hayatlarını kaybeden Cihan Kayhan ve Mehmet Kayhan'nın Cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis bölgede yaptığı çalışma sonucunda olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devem ediyor.